VIDEO WK wielrennen komt naar Antwerpen in 2021

Het is nu officieel. Het WK wielrennen komt naar Antwerpen. Over 3 jaar zal dat zijn, in 2021 dus. Dat heeft de UCI, de internationale wielerbond, vandaag bekend gemaakt in Innsbruck. Waar deze week de wereldkampioenschappen plaatsvinden. Het WK in 2021 zal op meerdere plaatsen in Vlaanderen gehouden worden. De tijdritten bijvoorbeeld zijn in West-Vlaanderen.

Antwerpen wordt de startplaats van de wegritten. 5 wedstrijden zullen dat dan zijn, verspreid over 4 dagen. Met als grote apotheose dus ook de start van het WK voor de elite mannen. Met dus gegarandeerd heel wat ronkende namen van de wielertop. Het vertrek zal zijn aan de Grote Markt. Van daaruit rijden de renners via Mechelen naar Leuven waar de aankomst is. Na de Ronde van Vlaanderen en ritten uit de Ronde van Frankrijk krijgt Antwerpen dus opnieuw een wielerevenement van wereldformaat.