Voor wie altijd al eens in een kerk heeft willen wonen, is er goed nieuws. In de Heilige Familie-kerk in Brasschaat zullen er namelijk 6 appartementen gebouwd worden. Op die manier hoopt het bestuur van de kerk extra inkomsten te creëren, en toch de kerk te behouden. De misvieringen, die gaan gewoon door onder de appartementen.