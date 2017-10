Nieuws VIDEO Woonzorgcentrum pakt ondervoeding aan : eten als op restaurant

embed

A la carte eten en niet meer op een vast tijdstip. In woon-zorgcentrum Immaculata in Edegem kan dat vanaf nu. En dat is uitzonderlijk in een bejaarden-tehuis.De directie hoopt dat de bewoners zo meer zullen gaan eten en wil zo vooral ondervoeding tegengaan, want dat is nog altijd een algemeen probleem bij ouderen.