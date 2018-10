VIDEO Wordt Beerschot-Wilrijk opnieuw 'den Beerschot'?

Behoudt voetbalclub Beerschot Wilrijk zijn naam of verdwijnt Wilrijk en blijft er alleen Beerschot over? Dat is de grote vraag nu de club heeft laten weten dat ze stamnummer 13 gaat aankopen. Dat stamnummer komt van het oude Beerschot. En is voor veel supporters van grote symbolische waarde. Maar het nummer 13 is ook commercieel een veel sterker merk zegt de club. En misschien is de naam Beerschot dan ook veel sterker dan de naam Beerschot Wilrijk.