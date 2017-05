Tweehonderd brandweermannen volgen in Berchem een opleiding over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Een treinongeluk met gevaarlijke stoffen is uitzonderlijk, maar er komen wel specifieke problemen bij kijken. Welke gevaarlijke stoffen zijn aan boord en hoeveel? Of hoe moet de spanning van de bovenleiding gehaald worden? De brandweermannen krijgen daar een antwoord op.