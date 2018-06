Morgen is Antwerpen voor het even het middelpunt van de triatlonwereld. Van de Fun Race in de voormiddag tot de echte wereldtoppers in de namiddag, iedereen die iets met triatlon heeft, zakt af naar het MAS. En er wordt alvast een grote delegatie uit de triatlongemeente verwacht: Wuustwezel. Die hebben zelfs hun eigen bocht op het parcours: de Wezelse bocht.