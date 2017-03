Vele hemels boven de zevende dat is de film waarvoor Jan Mathys aan het draaien is in Antwerpen. Het is de verfilming van de debuutroman van schrijfster Griet Op De Beeck. De jonge hoofdrolspeelster is Nell Cattrysse die met films als 'Het Vonnis' en de 'Broken Circle Breakdown' al een indrukwekkend palmares bij elkaar heeft gespeeld. ATV mocht vanochtend een kijkje nemen op de set in de Lamorinièrestraat.