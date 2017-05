Nieuws VIDEO Zand van Oosterweel om Kleiputten te saneren

embed

Er is meer duidelijkheid over de oude kleiputten in Rumst en Boom. Gisteren zag u nog in ons nieuws de ongerustheid van de vissers. Nu is het duidelijk dat hun vijver wel degelijk zal verdwijnen. 2 storten moeten er gesaneerd worden. En daar zal zand van graafwerken van de oosterweel voor gebruikt worden. op lange termijn zal het gebied waarschijnlijk gewoon wilde natuur blijven en geen golfterrein worden.