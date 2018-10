In een aantal gemeenten is er voorlopig nog geen duidelijkheid over de nieuwe coalities. In Essen werd N-VA met een verschil van amper twee stemmen de grootste partij, maar huidig burgemeester Gaston Van Tichelt van CD&V wil graag burgemeester blijven. In Mortsel dan wordt de huidge meerderheid van NV-A, S-PA en CD&V erg krap, en in Hemiksem is het kartel van CD&V en Groen nog op zoek naar een coalitiepartner.