Er komt een theatervoorstelling over de Antwerpse volksverhuizing naar Wembley. Wembley is het historische voetbalstadion in Londen waar Antwerp exact 25 jaar gelden de Europacup finale speelde tegen Parma. Meer dan 20.000 Antwerpenaren volgden rood wit naar Wembley. Naast een nieuw boek is er nu ook een theaterstuk.