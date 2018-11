VIDEO "Zelden glazen flesjes op straat, maar blikjes vaak niet te tellen"

Aan de Groendalstraat in Antwerpen is zopas de eerste Statiegeld Store geopend. Tot en met zaterdag kan iedereen er lege PET-flessen gaan inleveren. Je krijgt er 1 euro voor in ruil. De pop-upwinkel is een initiatief van Ecover. Die Belgische producent van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen wil dat ons land het systeem van statiegeld op plastic invoert. Het moet vermijden dat plastic wordt weggeworpen, wanneer het kan worden gerecycleerd. Onze collega Wim Wilri staat momenteel in de Statiegeld-Store. Ja Wim, hoe werkt het precies?