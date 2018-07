In het Arboretum in Kalmthout staat de Emmenopterys Henryi in bloei. Dat is een Chinese boom die zelden bloeit. In Europa kan je hem amper in bloei zien staan. Maar in het Arboretum is het ondertussen de zesde keer dat de bloempluimen openbloeien. Het exemplaar in het Arboretum is nu de recordhouder in Noord-Europa.