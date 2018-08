VIDEO Zeldzame vissoort bedreigd door de hitte

In garage Beerens aan de Boomsesteenweg moest de brandweer vanochtend nog enkele brandhaarden blussen. Hoe groot de schade is na de hevige brand van gisteren, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar zeker is dat de werkplaats achteraan volledig is uitgebrand. In de toonzaal is de schade wel beperkt gebleven. Het parket komt in de loop van de namiddag langs om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.