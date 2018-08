De trendy kijkers en gezonde eters onder ons zullen er ongetwijfeld al van gehoord hebben: de Poké Bowl. Een kleurrijk gerecht dat even exotisch is, als het klinkt: het is een salade met groenten en fruit dat helemaal vanuit Hawaï overgewaaid is naar onze Scheldestad. Sinds kort is er ook hier in de Nationalestraat een restaurant dat volledig gewijd is aan de tropische salade.