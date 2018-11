VIDEO Zes keer meer verkeer in Liefkenshoektunnel sinds verlaging toltarieven

Een groep van 12 Antwerpse docenten zit al 3 dagen vast op een luchthaven in Israël. Normaal moesten ze zondagmiddag het vliegtuig van Brussels Airlines op om terug naar België te vliegen. Maar er was een mankement aan het vliegtuig. Opstijgen was niet mogelijk. De toeristen konden wel terecht in een hotel. In de loop van deze avond zou iedereen dan toch kunnen terugkeren richting België.