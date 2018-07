Hello Schoten viert met een speciale jubileumeditie haar 60ste verjaardag. Een groot openingsfeest dat afgelopen vrijdag zou plaatsvinden, moest even wijken voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Maar gisteren was het zo ver en dansers uit de hele wereld vierden mee. Ook de organisatie, die er bij de eerste editie al bij was, is in de bloemetjes gezet.