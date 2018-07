VIDEO "Zijn er echt geen andere manieren dan de reiziger te treffen?

Het fietspad op de Noordersingel in Antwerpen is zo goed als klaar. Eind deze week wordt de verbinding met de fietsbrug over het Albertkanaal nog afgewerkt. En er staat al meteen een volgende fietswerf klaar. Want ook het Ringfietspad wordt aangepakt. Bedoeling is dat de fietser ook daar meer vrije baan krijgt, zonder voor lichten te moeten wachten.