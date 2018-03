VIDEO: Zijn spelers Rupel Boom te veel met transfer bezig?

Risicomatchen in het voetbal. Je komt ze niet alleen in eerste klasse A en B tegen. Ook in de eerste amateurliga kennen ze de term al. Want Berchem is dit weekend al aan zijn vierde risicomatch van het seizoen toe. Eendracht Aalst komt op bezoek. Voor een club als Berchem is zo'n risicomatch geen evidentie. Want ze vraagt extra organisatie en ook extra kosten. En dat blijkt niet altijd nodig te zijn.