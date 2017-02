In vierde provinciale was er vanmiddag de kraker tussen Pulle en Pulderbos. Twee gemeentes waarvan de dorpspleinen op nauwelijks 300 meter van elkaar liggen. En toch zal je niet snel een Pullenaar tegenkomen in Pulderbos of een Pulderbossenaar in Pulle. Behalve vandaag dus, want voor het voetbal verlegt éénder wie wel eens zijn grenzen.