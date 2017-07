Gezondheid VIDEO Zo leer je ontspannen om mentaal in conditie te zijn

Slapen op de sportclub. Meestal is dat niet de bedoeling, maar vanmiddag mocht het toch. In sportclub David Lloyd in Edegem werd de eerst Napercise-sessie gehouden. Bedoeling is om de mensen terug te leren ontspannen om zo spanning te vermijden, en zowel fysiek als mentaal in topconditie te zijn.