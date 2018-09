VIDEO Zoektocht naar twee vrouwen die Vicky van treinspoor redden

Wat een ontspannen fietstochtje moest worden, draaide voor Vicky Van Poppel uit Essen bijna uit op een drama. Op de kruising van de fietsostrade met de spoorweg in Kapellen kwam ze zwaar ten val op de treinsporen. Ze raakte even het bewustzijn kwijt, nét op het moment dat er een trein aan kwam rijden. Enkel dankzij twee alerte passanten die haar van de sporen trokken, kan Vicky haar avontuur nog navertellen. Vicky is nu via Facebook op zoek naar haar redders want in de verwarring van het moment vergat ze om hun naam te vragen, en Vicky wil hen graag bedanken.