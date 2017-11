De asielcrisis is een kans voor de stad om na te denken over nieuwe vormen van wonen. Dat is is het uitgangspunt van de expo "Wonen in diversiteit" die vanaf vandaag te bekijken is in de Singel. De manier waarop kandidaat-vluchtelingen nu gehuisvest worden, in opvangcentra buiten de stad zorgt er voor dat ze moeilijk een netwerk uitbouwen en zich minder makkelijk integreren. Architectuurcollectief Heim wil daarom werken aan alternatieve collectieve woonvormen, binnen de stad en binnen de lokale gemeenschap.