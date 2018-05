De dulle Griet van Pieter Breughel is de inspiratie voor een theater-monoloog in de Borgerhoutse theater-garage. Ze sluiten met "De dulle gulle griet" het eerste seizoen van de theater-garage af. Vorig jaar kocht een aantal buurtbewoners het pand met de hulp van een crowdfunding-actie met om er een laagdrempelige culturele ontmoetingsplek van te maken. Eén jaar later is het enthousiasme nog altijd groot.