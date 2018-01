De luchtvervuiling in heel Vlaanderen is erger dan gedacht. Ook in de kleinere Vlaamse gemeenten worden de Europese normen voor stikstofdioxide overschreden. Dat blijkt uit een nieuw luchtkwaliteitsmodel van de Vlaamse Milieumaatschappij. Volgens het nieuwe meetmodel scoort Antwerpen alweer slecht. Niet enkel in de binnenstad, ook in de randgemeenten.