En er is alweer een babygirafje geboren in Planckendael! Dat is het tweede in amper twee weken tijd. Mama Barbie zette dinsdag een gezond babygirafje op de wereld. Het veulen staat al flink op zijn lange pootjes, drinkt goed en wiebelt naast moeder door de stal. Hij of zij is ongeveer even groot als het soortgenootje dat twee weken eerder geboren werd. Beide kleintjes krijgen een naam met een S.