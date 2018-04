Media en Cultuur VIDEO Zoo of Life betovert toeschouwers met adembenemende decors

Met 460 acteurs in spectaculaire decors is gisteravond Zoo of Life in première gegaan. Dat is het gigantische musical-spektakel van de Zoo van Antwerpen, waarmee ze in de Koningin Elisabeth-zaal haar 175ste verjaardag viert . De toeschouwer kreeg een stevige portie livemuziek, drama en komedie.