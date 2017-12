Nieuws VIDEO Zoo zeer tevreden met geboorte slurfhondjes

embed

De Zoo van Antwerpen kan uitpakken met een bijzondere geboorte. Op 14 november zagen twee slurfhondjes er het levenslicht. Slurfhondjes zijn kleine insecteneters die hun naam danken aan hun slurfachtige neus. De geboorte is erg bijzonder want er zijn in Europa maar weinig dierentuinen die kweken met de diertjes. Om de kleine slurfhondjes te zien moet u wel wat geluk hebben, een groot deel van de dag blijven ze nog in hun veilige nest.