Nieuws VIDEO Zuid-Amerikaans bezoek aan de PIVA

6 jonge chefs uit Ecuador waren vandaag op bezoek in hotelschool PIVA in Antwerpen. Samen met de leerlingen van het zevende jaar specialiteiten restaurant organiseerden ze een try out. Ze werkten samen een menu uit om enkele gastronomische gerechten uit Ecuador op tafel te toveren.