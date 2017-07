Volgend seizoen speelt Joren Dom op het Kiel. De rechterflankverdediger had op Antwerp geen plaats meer bij de Great Old, maar besliste wel om in Antwerpen te blijven, bij Beerschot-Wilrijk dus. Joren bedankte gisteren via atv nog zijn supporters op de Bosuil (klik hier voor zijn mededeling aan de supporters), maar stapt nu dus over naar de andere ploeg van 't stad. De 27-jarige Dom tekende een contract voor 3 seizoenen.