Zware vrachtwagens mogen vanaf september voor- en na schooltijd niet meer binnen in de Kievitwijk en in een deel van Borgerhout. Het stadsbestuur heeft dat vandaag beslist. Het is voorlopig een proefproject dat zes maanden zal duren en nadien wordt geƫvalueerd. Het moet de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in die woonwijken verhogen.