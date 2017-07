Het Antwerpse duo Kurkdroog heeft weer toegeslagen. Angel en Toon peilen in hun humoristische filmpjes naar de parate kennis van de schoolgaande jeugd. En in hun vorige filmpjes bleek die al niet geweldig groot te zijn. De Antwerpenaren trokken nu naar Hasselt om te zien of de jongeren daar iets hadden opgestoken van het voorbije studiejaar. Het antwoord was duidelijk: neen dus.