VIDEO "Zwem niet in historische dokken, gevaar door uitwerpselen"

Een frisse duik nemen in het Bonapartedok en Willemdok het klinkt verleidelijk, zeker bij temperaturen zoals vandaag, maar het is niet aangeraden.





Schepen van sport Ludo Van Campenhout, vertelde gisteren in onze ATV-studio, dat openluchtzwemmen in de historische dokken mogelijk moet worden tegen 2020. Want de waterkwaliteit in de dokken is de laatste maanden zeer goed. Dat blijkt na testen voor het Port of Antwerp Triathlon Festival binnen anderhalve week. Dan springen zo'n 2.000 deelnemers in het water.





Maar een permanent openluchtzwembad maken van de dokken is geen goed idee, dat zegt Rudy Calders. Hij onderzoekt de waterkwaliteit voor de provincie Antwerpen.