Nieuws VIDEO Zwemcentrum Park Groot Schijn wordt totaalconcept

Binnenkort dient Sportoase de bouwaanvraag in voor het nieuwe zwempark aan de Ruggeveldlaan in Deurne. De zwembaduitbater is nog op zoek naar een naam voor het zwembad en doet daarvoor een beroep op de Antwerpenaar. Een eervolle taak, want volgens burgemeester Bart De Wever wordt het complex het kroonjuweel op wat de grootste groene sportcluster in Vlaanderen moet worden.