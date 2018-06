De waterkwaliteit in het Willem- en Bonapartedok aan het MAS in Antwerpen is van uitstekende kwaliteit. Zo goed zelfs, dat Antwerps schepen van sport, Ludo van Campenhout, zwemmen in de historische dokken wil mogelijk maken. De waterkwaliteit wordt al maanden in de gaten gehouden voor het Port of Antwerp Triathlon Festival op 17 juni. Dan zullen 2000 deelnemers door de dokken zwemmen.