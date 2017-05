In Loenhout dreigt de jaarlijkse Quirinus-processie in het water te vallen, of beter gezegd, zonder water te vallen. Want de waterput aan de Quirinus-kapel waarmee de priester de wijding uitvoert, staat droog. Door werken in de buurt werd het grondwater afgesloten, met desastreuze gevolgen voor het helende water van de heilige Quirinus. Maar de gemeente is vastbesloten de bron tegen zondag weer in orde te brengen.