VIDEO Zwemmen we binnenkort in het Willem- en Bonapartedok?

De waterkwaliteit in het Willem- en Bonapartedok is de laatste maanden van erg goede kwaliteit. Dat blijkt na testen voor het Port of Antwerp Triathlon Festival. 2000 deelnemers zullen op 17 juni in het water aan het MAS springen. Dan moet het aantal bacteriën in het water beperkt zijn. Met stalen wordt de waterkwaliteit al maanden in de gaten gehouden. En de resultaten zijn goed. Zo goed zelfs, dat de stad aan openlucht zwemmen denkt in de historische dokken. “Vanaf zomer 2019 moet dat haalbaar zijn”, zegt schepen Ludo Van Campenhout (N-VA).