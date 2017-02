Sport VIDEO Lierse: "Bang voor het nieuwe Antwerp"

In het voetbal is er zaterdag de absolute topper in 1B: Antwerp tegen Lierse. Inzet is het tweede periode-kampioenschap en dus een plek in de finale voor promotie. Antwerp is leider met 1 punt meer dan Lierse. Wij trokken vanmorgen naar een training van Lierse.