Vier cafés verzegeld na invallen in kader van Antwerps drugsonderzoek

Bij de huiszoekingen in het kader van een groot drugsonderzoek gisteravond in Antwerpen zijn uiteindelijk zes mensen opgepakt en vier cafés verzegeld. Dat meldt het Antwerpse parket.

Tijdens de actie is in totaal 7 kilo cocaïne in beslag genomen. Het onderzoek in kwestie was volgens het parket al sinds het voorjaar van 2016 aan de gang en draaide rond een drugsbende met leden van één familie die vanuit vier handelszaken aan de Turnhoutsebaan zou hebben geopereerd. De bende zou voornamelijk cocaïne hebben verhandeld. Nadat de politie daarover informatie had ontvangen, zette ze een onderzoek op met onder meer observaties en het gebruik van telefoontaps.

Gisteravond gingen de speurders uiteindelijk over tot simultane huiszoekingen op 12 plaatsen in Antwerpen en omgeving. Daarbij werden ook drugshonden ingezet. Zes personen werden opgepakt en zullen voor de onderzoeksrechter worden geleid en de politie nam ook 7 kilo cocaïne in beslag. De vier handelspanden, cafés aan de Turnhoutsebaan, werden na de actie verzegeld.

(foto Google Street View)