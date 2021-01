Vier dealers geklist

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio City heeft in het afgelopen weekend opnieuw veel oog gehad voor de hotspots in de omgeving binnen de postcode 2060. Daar pakt de politie allerlei vormen van druggerelateerde overlast aan.

Twee dealers zijn gearresteerd. Zaterdag gebeurde dat in de Lange Beeldekensstraat. De inspecteurs hadden een drugsverkoop gezien en kon de verkoper controleren. De politie stelde vast dat de verdachte bolletjes in zijn mond had zitten die kort daarna ingeslikt werden. Voor de zekerheid is de man naar het ziekenhuis gebracht. Die werd gearresteerd en de dienst Vreemdelingenzaken kreeg zijn dossier overgemaakt.

Daags nadien gelijkend scenario in de Constitutiestraat. Iemand had er cannabis gekocht van een verkoper en dat voor de ogen van de politie. Bij de verkoper thuis vond de politie wel bijna 300 gram cannabis, xtc-tabletten, een hoeveelheid hasjiesj en crystal meth. Bij hem thuis lagen ook nog lege verpakkingen en twee precisieweegschalen. Dat alles en een som geld is in beslag genomen. De twee verdachten worden bij de onderzoeksrechter geleid.

Het wijkondersteuningsteam kon maandag ook twee dealers op heterdaad betrappen en arresteren. Aan de Schijnpoortweg stelden ze vast hoe heroïne verkocht werd. De twee verkopers leverden de drugs er aan huis. Na de levering werd het duo door de politie gecontroleerd en gearresteerd. Ze waren in het bezit van enkele verkoopseenheden heroïne. Bij de huiszoeking die volgde vond de politie nog ongeveer 25 gram heroïne, verpakkingsmateriaal en een precisieweegschaal. Beiden worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(foto © Belga)