Vier dieren komen om in brand

Vrijdagmiddag, omstreeks 13 uur, brak er brand uit in een woning in de Windmolenstraat in Hoboken. De feiten raakten nu pas bekend. De uitslaande brand aan de achterzijde van het pand dreigde op een gegeven moment ook over te slaan naar de naastgelegen woningen.

De bewoners, een gezin met vier kinderen, waren niet aanwezig toen het vuur woedde. De zes huisdieren van de familie waren er wel. Vier van hen, twee honden en twee katten, overleefden de brand niet. Vermoedelijk ontstond het vuur achteraan de benedenverdieping in de keuken. De materiële schade was groot en het huis is voorlopig onbewoonbaar. Ook aanpalende woningen liepen rook- en waterschade op.