Vier doden en 55 nieuwe besmettingen gemeld voorbije 24 uur

Er zijn de voorbije 24 uur in België 55 bijkomende besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Er werden ook vier sterfgevallen gemeld, die allemaal plaatsvonden in het ziekenhuis.

Het totale dodental door COVID-19 in België ligt nu op 9.663 Er werden ook elf coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Maar er hebben ook vijftien mensen het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal liggen er nu nog 395 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, van wie er 76 op intensieve zorgen liggen.