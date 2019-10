Vier het Feest van de Doden in bib Permeke

Om de hereniging te vieren worden graven schoongemaakt en versierd en worden thuis altaren gebouwd met bloemen, kaarsen en foto’s. Ook de favoriete maaltijd van de overledenen en muziek mag niet ontbreken.

De optocht met grote skeletten en mensen in dodenkostuum, zoals die te zien is in de James Bond-film Spectre, is een nieuwe traditie. De parade door kleurrijk versierde straten komt op steeds meer plaatsen voor en kent hoe langer hoe meer verschillende figuren.

Workshops voor kinderen en volwassenen

In aanloop naar het Feest van de Doden kan u deelnemen aan workshops om het altaar dat overkomt van het MAS mooi te versieren. Kinderen maken kleurrijke maskers van papier-maché en volwassenen bewerken zijdepapier volgens de Mexicaanse traditie tot kunstwerkjes.

Tentoonstellingen

In de bibliotheek en het leescafé Kubus Permeke loopt van 18 oktober tot 3 november een fototentoonstelling van Cuahtémoc Garmendia. Hij bracht zowel de traditionele als de hedendaagse Día de los Muertos in Mexico mooi in beeld. U kan in de bib ook enkele Catrinas bewonderen: kleurrijke beelden, ambachtelijk gebakken en handbeschilderd.

Feest

Op donderdag 31 oktober vieren we het Fiesta de los Muertos in Permeke. Sandra Olguin en Marie Schoups van het Centrum voor Mexicaanse studies (CEM) van de Universiteit Antwerpen dragen oude Azteekse gedichten voor in het Nahuatl en hedendaagse gedichten in het Spaans en Nederlands. U kan genieten van Mexicaanse hapjes en Latijns-Amerikaanse muziek van Triorganico en Sindicato Sonico en daarna dansen we de nacht in op de zwoele beats van Deejay Backstabber.

Praktisch

Feest van de Doden

12 oktober tot 3 november 2019

Bibliotheek Permeke

De Coninckplein 26 - 2060 Antwerpen

www.permeke.org/feestvandedoden

(bericht : Stad Antwerpen foto Cuahtémoc Garmendia (stad Antwerpen)