Vier inbrekers gevat na zoekactie

De politie kon gisteren vier inbrekers inrekenen die zich toegang hadden verschaft in een appartementsblok in aanbouw aan de Ledeganckkaai.

De oproep kwam van de medewerkers van een bewakingsfirma die de inbrekers aan het werk zagen via een camerasysteem. De politie bewaakte alle in- en uitgangen en ging het gebouw in. Met verschillende ploegen werd nazicht gedaan omdat de verdachten in het gebouw op de vlucht waren geslagen.

De politie ging achter hen aan en ondergronds werden vier mannen staande gehouden. De vier verdachten van 25, 28, 29 en 37 jaar werden meegenomen naar het cellencomplex.

De rest van het gebouw werd ook nog gecontroleerd om uit te sluiten dat er niet nog meer inbrekers zich ergens verscholen.

Ook in de omliggende straten werd nazicht gedaan, maar die grondige sweeping was zonder resultaat.

De politie vond wel een opengebroken opslagplaats. De lokale recherche voert het onderzoek.

Foto: Belga