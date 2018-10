Vier jaar cel gevorderd voor afpersen en beroven van rij-instructeur

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel gevorderd voor Sadi N. en Hervé M.N. uit Antwerpen. Ze hadden een man beroofd en proberen af te persen.

Elie M., die rijles van het slachtoffer kreeg, zou hen getipt hebben dat hij er warmpjes in zat. Voor haar werd één jaar cel geëist. Elie M. had vernomen dat haar rij-instructeur, die ook in haar appartementsgebouw woont, auto's verhandelde. Ze vermoedde dat hij veel geld op zijn rekening had staan en lichtte haar ex-vriend Sadi N. in. De vrouw lokte de rijinstructeur in september 2017 met een smoesje naar haar appartement, waar Sadi N. en Hervé M.N. hem stonden op te wachten. Het slachtoffer werd geslagen en moest zijn gsm, gouden halsketting en armband en portefeuille afgeven. Hervé M.N. ging met zijn bankkaart naar de automaat, maar kon slechts 70 euro afhalen. Het slachtoffer werd ook gedwongen een verkoopovereenkomst voor zijn bestelwagen op te stellen.

De man stelde zich burgerlijke partij en vorderde één euro provisionele schadevergoeding. Sadi N. vertelde een heel ander verhaal. Elie M. had hem verteld dat haar rijinstructeur haar bepoteld had en hij was samen met Hervé M.N. verhaal gaan halen. Hij gaf toe dat er klappen waren gevallen, maar ontkende dat hij juwelen had gestolen of het slachtoffer had afgeperst. Hij had enkel het geld gevraagd dat de man hem nog verschuldigd was voor werken. Hervé M.N. erkende dat hij geld had afgehaald met de bankkaart van het slachtoffer, maar verder had hij niets gedaan. Beide beklaagden, die over een gevuld strafblad beschikken, vroegen om een werkstraf. Ellie M. liet verstek gaan. Vonnis op 27 november.