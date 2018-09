Vier jaar cel gevorderd voor man die sekspartner mishandelde

Een 31-jarige man is woensdag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen, omdat hij zijn sekspartner drie uur lang mishandeld zou hebben met een stroomstootwapen. Twee maanden later had hij ook zijn 79-jarige stiefvader en zijn moeder slagen toegebracht.

Het openbaar ministerie vorderde vier jaar effectieve celstraf. Op 26 februari hield een man op blote voeten een auto tegen op de Lage Kaart in Brasschaat. Hij had verwondingen aan het hoofd en smeekte om hulp. Toen een man achter hem aan kwam, sprong hij in paniek in de wagen. De bestuurder reed hem naar het ziekenhuis en verwittigde de politie. Het slachtoffer verklaarde dat hij gedurende enkele weken een seksuele relatie had met de beklaagde. Die hield er volgens hem vreemde seksuele fantasieën op na en gebruikte veel drugs. Toen hij er die dag een punt wilde achter zetten, waren de stoppen van de beklaagde doorgeslagen. Hij had hem geslagen, geschopt en in het hoofd gebeten. De dertiger had hem ook een tiental elektrische schokken met een taser gegeven. De mishandelingen hadden drie uur geduurd, tot hij kans zag te ontsnappen.

Het slachtoffer is nog altijd arbeidsongeschikt. De beklaagde ontkent dat hij een taser gebruikte en spreekt van wederzijdse slagen. Hij had daarbij een breuk en een snijwonde aan zijn been opgelopen. Dat de vechtpartij drie uur geduurd zou hebben, vond hij 'overdreven'. Twee maanden later, op 18 april, werd hij opnieuw gearresteerd, nadat hij zijn stiefvader te lijf was gegaan. De 79-jarige man liep daarbij een schouderbreuk, hersenbloeding, blauw oog en tal van kneuzingen op. Ook zijn moeder had in de klappen gedeeld. De beklaagde verklaarde dat hij was tussengekomen in een ruzie tussen zijn moeder en stiefvader en dat hij ook slagen had gekregen. De dertiger zit sindsdien in voorhechtenis. Hij beseft volgens zijn advocate dat hij een agressieprobleem heeft en wil zich laten begeleiden. De procureur vindt dat hij de feiten minimaliseert.

