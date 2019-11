Vier jaar cel voor man die partner met geweld in prostitutie dwong

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Valerjan D. bij verstek veroordeeld tot vier jaar cel en 6.000 euro boete, omdat hij zijn partner met geweld en bedreigingen in de prostitutie had gedwongen. Een illegaal vermogensvoordeel van 13.300 euro werd verbeurd verklaard.

De feiten waren in december 2017 aan het licht gekomen. Het nu 27-jarige slachtoffer, dat afkomstig is uit Albanië, verklaarde dat ze daar eerst werd uitgehuwelijkt. Toen die relatie in 2012 of 2013 op de klippen liep, koppelden haar ouders haar aan de beklaagde, die in Duitsland woonde. Hij nam haar mee naar Italië, waar ze aan straatprostitutie moest doen. Toen ze weigerde, had hij haar geslagen en ermee gedreigd haar jongere zus te laten overkomen om die ook in de prostitutie te dwingen. Het slachtoffer vroeg 30 euro, maar moest van Valerian D. ook voor 20 euro werken. Ze diende al haar inkomsten aan hem af te staan. Hij keek zelfs haar ondergoed na om zeker te zijn dat ze niets achterhield. Ze kreeg slaag als ze niet genoeg verdiend had.

In januari 2016 waren ze naar Duitsland getrokken, waar ze in een groot bordeel in Duisburg werkte. Een maand later bleek ze zwanger te zijn en kwamen ze naar België omdat een abortus hier goedkoper is. Ze verbleven in een appartement in Merksem. Een week na de abortus moest ze al terug aan de slag, ook al had ze nog pijn en bloedingen. Ze werkte vier maanden in een club in Herentals. Een klant betaalde daar 100 euro, waarvan 70 euro voor haar was. Ze moest echter alles aan de beklaagde afgeven. Op een dag slaagde ze erin te vluchten. Ze vroeg asiel aan in Zweden en Denemarken en belandde uiteindelijk via de immigratiedienst terug in België. 'De feiten zijn zeer ernstig. Beklaagde buitte zijn slachtoffer seksueel uit met het oog op geldgewin. Hij gebruikte daarbij geweld en bedreigingen en had geen enkel respect voor haar', klonk het in het vonnis. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.