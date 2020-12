Vier jaar cel voor schietincident bij café Briard in Schilde

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Pascal P. (43) uit Schilde veroordeeld tot vier jaar cel en 1.600 euro boete. Hij had vorig jaar na een ruzie met een luchtdrukgeweer geschoten op café Briard aan de Turnhoutsebaan. Een 33-jarige man, die helemaal niets met de ruzie te maken had, werd door twee kogels geraakt en liep levensbedreigende verwondingen op.

Het slachtoffer stond in de nacht van 12 op 13 oktober 2019 aan de inkom van het café te praten, toen er plots geschoten werd. Eén kogel raakte net niet zijn halsslagader, de andere veroorzaakte meerdere darmperforaties. Hij werd meteen voor een spoedoperatie naar het ziekenhuis gebracht. De man haalde het en vernam later dat hij een 'toevallig' slachtoffer was. Schutter Pascal P. had in het café ruzie gekregen met Mike V.D. (32) uit Merksem. Volgens P. werd hij als 'boksbal' gebruikt, V.D. hield het op wat duw- en trekwerk. Dronken Pascal P. was na de ruzie woedend naar huis gegaan. Hij kwam terug met een luchtdrukgeweer en schoot op de inkom van het café, met de gekende zware gevolgen voor het slachtoffer.

De advocaat van Pascal P. had de vrijspraak gepleit, omdat de wilsvrijheid van zijn cliënt volledig zou zijn uitgeschakeld door de agressie van Mike V.D. De rechtbank ging daar niet in mee en vond de schuld van Pascal P. vaststaan. Hij moet het slachtoffer, dat nog steeds last heeft van zijn letsels, een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Mike V.D. werd veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel en 800 euro boete. Hij moet Pascal P. een provisionele schadevergoeding van 1.000 euro betalen.

(Bron: Belga)

(Foto: © Google Street View)