Vier jaar na sabotage Doel nog steeds niet duidelijk wie de dader is

Vier jaar nadat een stroomturbine in Doel 4 werd gesaboteerd en de reactor een noodstop moest maken is nog altijd niet duidelijk wie de dader is.



Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek door het federaal parket. Iemand had met opzet 65.000 liter olie laten weglopen zodat de turbine vastliep en de kernreactor een noodstop moest maken. Alleen is na 4 jaar nog altijd onduidelijk wat het motief van de dader of daders was. Electrabel heet nadien een aantal extra veiligheidsmaatregelen genomen.