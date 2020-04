Vier jaar voorwaardelijk voor vijftiger die verliefd werd op 9-jarig meisje

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 55-jarige man uit Berchem veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijk voor het aanranden van een meisje van 9. Hij had haar op de mond gekust en verklaarde verliefd op haar te zijn. Op een usb-stick werd ook kinderporno aangetroffen.

De beklaagde had het slachtoffer in de zomer van 2019 ontmoet op een naturistencamping. Zij verbleef er met haar ouders en haar zus, hij met zijn echtgenote en kinderen. Beide gezinnen bleven ook na de vakantie contact houden. Het meisje bleef op 21 september slapen bij de kinderen van de vijftiger. Hij had haar voor het slapengaan op de lippen in plaats van op de wang gekust, wat zij niet leuk vond. De volgende dag had hij haar gevraagd of de kus iets voor haar had betekend. Het slachtoffer lichtte haar ouders in en zij stapten daarop naar de politie.

De beklaagde erkende dat hij zich al sinds zijn 17 à 18 jaar aangetrokken voelt tot minderjarige meisjes en dat hij tijdens de zomer verliefd was geworden op het slachtoffer. Hij had haar verteld dat hij gevoelens voor haar had, maar zij wilde gewoon vrienden blijven. Hij had op de camping een aantal foto's van haar gemaakt tijdens een bodypaintsessie, waarbij ze naakt was. De beklaagde had het meisje ook voorgesteld om na de vakantie pennenvrienden te worden. Toen ze in september 2019 bleef slapen, was hij nog altijd verliefd. Toen ze aangaf dat het niet wederzijds was, besefte hij dat hij moest stoppen. De vijftiger gaf toe dat hij nog al verliefd is geweest op kinderen en dat hij daarvoor al in therapie was gegaan.

Bij een huiszoeking op 2 december werden op een usb-stick gewiste kinderpornografische bestanden teruggevonden. Hij voerde geen betwisting over het bezit van kinderporno, maar vond dat het 'nachtkusje' geen aanranding was. De rechtbank dacht er anders over. De man kreeg een straf met uitstel opgelegd, gekoppeld aan de voorwaarden dat hij zich laat behandelen voor zijn seksuele problematiek en een contactverbod met het slachtoffer naleeft. De beklaagde moet het meisje en haar ouders in totaal 1.500 euro schadevergoeding betalen.