Vier jagers voor de rechter voor uitzetten honderden tamme eenden

Dienstencentrum Silsburg in Deurne is op slot. Zestig van de 140 bewoners hebben er positief getest op het corona-virus. Voorlopig is niemand ernstig ziek, meldt het Zorgbedrijf. De bewoners zitten in quarantaine in hun serviceflats, de gezamenlijke activiteiten in het dienstencentrum zijn geschrapt. Ook bij Monnikenhof in Berendrecht is er 1 iemand besmet, en zijn alle bewoners getest. Daar is het nog wachten op de resultaten.